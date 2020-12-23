Тедеско может возглавить «Майнц»
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Майнц», сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Bild.
Напомним, после матча 19 тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом» Тедеско заявил о том, что не будет продлевать действующий контракт со «Спартаком».
По информации источника, тренера московского клуба может пригласить в «Майнц» бывший спортивный директор «Шальке 04» Кристиан Хайдель.
Отметим, что в Доменико Тедеско был главным тренером «Шальке» при Хайделе.