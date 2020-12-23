Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Майнц», сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Bild.

Напомним, после матча 19 тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом» Тедеско заявил о том, что не будет продлевать действующий контракт со «Спартаком».

По информации источника, тренера московского клуба может пригласить в «Майнц» бывший спортивный директор «Шальке 04» Кристиан Хайдель.

Отметим, что в Доменико Тедеско был главным тренером «Шальке» при Хайделе.

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