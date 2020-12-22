Челябинск хочет принять чемпионат Европы по фигурному катанию

Заместителем губернатора Челябинской области Вадимом Евдокимовым рассказал о том, что в Челябинске может пройти чемпионат Европы по фигурному катанию, передает Sport24.

«У нас есть большие амбиции и желание провести, например, чемпионат Европы. Но все видят, какая ситуация складывается в мировом спортивном сообществе по отношению к России», — сказал Евдокимов.

Также он отметил, что, если турнир состоится в Челябинске, то он будет проведен на высоком уровне.

Напомним, с 24 по 26 декабря в городе пройдет Чемпионат России по фигурному катанию.

Ранее Евгений Плющенко отреагировал на решение Алены Косторной сняться с чемпионата России.