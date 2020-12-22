Стадион «Торпедо» получил награду European Property Awards 2020

Проект спортивного комплекса имени Стрельцова получил международную премию European Property Awards 2020 в номинации «Многофункциональное проектирование», а также несколько наград в номинации «Лучшая рекреационная архитектура». Об этом компания КБ Стрелка сообщила в Telegram.

Разработкой проекта занимались группа компаний Ingrad и консалтинговая компания КБ Стрелка. Авторы проекта уделили особое внимание «спортивной составляющей и связи центральной арены с окружающей территорией».

Международная премия Property Awards вручается с 1993 года. В ее состав входят больше 100 экспертов из разных регионов.

Реконструкцией стадиона «Торпедо» займется французское бюро. По проекту, стадион свяжет район Автозаводской и строящийся у реки ЖК, таким образом «Торпедо» станет первым районным стадионом в Москве, полностью интегрированным в городскую среду.