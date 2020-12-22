Бывший спортивный директор «Локомотива» высказался о перспективах Антона Миранчука в Европе

Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус высказался о перспективах игрока «железнодорожников» Антона Миранчука в Европе, передает Sport24.

«Сможет ли Антон заиграть в Европе? А почему нет? Он обладает хорошими качествами. У него правильный менталитет. Я верю, что он заявит о себе в Европе», — сказал Штоффельсхаус.

Антон Миранчук выступает за красно-зеленых с 2013 года.



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