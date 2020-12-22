Каррера может возглавить «Локомотив»

Итальянский специалист Массимо Каррера может возглавить московский «Локомотив». Об этом написал журналист Алексей Андронов в Telegram.

«Массимо Карреру в «Локомотив» активно лоббирует близкий к нему агент Тимур Гурцкая. Шансы весьма велики», — написал Андронов.

22 декабря Каррера был уволен с поста наставника греческого АЕКа. С 2016 по 2018 год итальянец возглавлял столичный «Спартак».



Ранее Денис Глушаков отреагировал на увольнение Карреры из АЕКа.