«Фиорентина» разгромила «Ювентус» в матче Серии A
Карен Саркисян
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Флоренсийская «Фиорентина» разгромила туринский «Ювентус» в матче 14-го тура итальянской Серии A.
Встреча проходила на стадионе «Альянц Ювентус» и завершилась со счетом 3:0.
В составе «Фиорентины» забитыми мячами отметились Душан Влахович и Мартин Касерес.
Отметим, что на 18 минуте матча красную карточку получил полузащитник «Ювентуса» Хуан Куардадо.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.