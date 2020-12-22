«Фиорентина» разгромила «Ювентус» в матче Серии A

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Флоренсийская «Фиорентина» разгромила туринский «Ювентус» в матче 14-го тура итальянской Серии A.

Встреча проходила на стадионе «Альянц Ювентус» и завершилась со счетом 3:0.

В составе «Фиорентины» забитыми мячами отметились Душан Влахович и Мартин Касерес.

Отметим, что на 18 минуте матча красную карточку получил полузащитник «Ювентуса» Хуан Куардадо.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее «Челси» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ.