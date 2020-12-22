«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

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«Манчестер Сити» обыграл лондонский «Арсенал» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.

Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счетом 4:1.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В составе «Манчестер Сити» забитыми мячами отметились Габриэль Жезус, Рияд Марез, Филип Фоден и Эмерик Лапорт.

В составе «Арсенала» — Александр Ляказетт.

Ранее «Челси» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ.