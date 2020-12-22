Директор «Чертаново» может сменить Кикнадзе на посту гендиректора «Локомотива»
Андрей Черников
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Директор московского «Чертаново» Николай Ларин может сменить Василия Кикнадзе на посту гендиректора столичного «Локомотива», передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.
«Кикнадзе может покинуть клуб в самое ближайшее время. Если это произойдет, то главным кандидатом на должность будет Ларин, работающий сейчас в «Чертаново», — сказал источник.
В турнирной таблице РПЛ красно-зеленые занимают восьмое место, набрав 28 очков.
Ранее Юрий Семин прокомментировал информацию о возвращении в «Локомотив».