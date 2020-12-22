Директор «Чертаново» может сменить Кикнадзе на посту гендиректора «Локомотива»

Директор московского «Чертаново» Николай Ларин может сменить Василия Кикнадзе на посту гендиректора столичного «Локомотива», передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

«Кикнадзе может покинуть клуб в самое ближайшее время. Если это произойдет, то главным кандидатом на должность будет Ларин, работающий сейчас в «Чертаново», — сказал источник.

В турнирной таблице РПЛ красно-зеленые занимают восьмое место, набрав 28 очков.



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