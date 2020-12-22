Назван лучший сейв 14-го тура АПЛ
Харитон Сергеев
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сейв голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа признан лучшим в 14-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Вратарь выручил команду в поединке против «Лидса». «Красные дьяволы» победили со счетом 6:2.
В пятерку лучших вошли спасения Бернда Лено («Арсенал»), Роберта Санчеса («Брайтон»), Каспера Шмейхеля («Лестер») и Алекса Маккарти («Саутгемптон»).
Турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Ливерпуль», набрав 31 очко.
Ранее «Челси» уверенно обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ.