Назван лучший сейв 14-го тура АПЛ

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Сейв голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа признан лучшим в 14-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Вратарь выручил команду в поединке против «Лидса». «Красные дьяволы» победили со счетом 6:2.

В пятерку лучших вошли спасения Бернда Лено («Арсенал»), Роберта Санчеса («Брайтон»), Каспера Шмейхеля («Лестер») и Алекса Маккарти («Саутгемптон»).

Турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Ливерпуль», набрав 31 очко.

Ранее «Челси» уверенно обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ.