Семин войдет в совет директоров «Локомотива»

Василий Кикнандзе покинет пост генерального директора московского «Локомотива», а Анатолий Мещеряков уйдет с должности председателя совета директоров, передает «РБ-Спорт».

Также совет директоров команды покинет Андрей Бокарев. Отмечается, что данные решения были приняты 21 декабря на рабочем совещании в РЖД.

Ожидается, что экс-тренер красно-зеленых Юрий Семин войдет в обновленный совет директоров.

Пост гендиректора может занять Андрей Громов, а главой совета директоров могут назначить Юрия Нагорных. Интересно, что тренер «железнодорожников» Марко Николич, скорее всего, не уйдет из команды.

Ранее Роман Широков назвал ситуацию в «Локомотиве» полным провалом.