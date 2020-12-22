Два футболиста «Зальцбурга» принимали допинг до игры с «Локомотивом»
Андрей Черников
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Футболисты австрийского «Зальцбурга» Мохамед Камара и Секу Койта провалили допинг-тесты, передает сайт команды.
Отмечается, что игроки принимали препараты от высотной болезни, когда находились в расположении сборной Мали. Руководство клуба поддержало игроков, возложив ответственность на национальную команду.
Примечательно, что после возвращения из сборной спортсмены выступали за «Зальцбург». Также они играли в матче Лиги чемпионов против московского «Локомотива» (3:1).
Ранее Роман Широков назвал ситуацию в «Локомотиве» полным провалом.