Два футболиста «Зальцбурга» принимали допинг до игры с «Локомотивом»

Футболисты австрийского «Зальцбурга» Мохамед Камара и Секу Койта провалили допинг-тесты, передает сайт команды.

Отмечается, что игроки принимали препараты от высотной болезни, когда находились в расположении сборной Мали. Руководство клуба поддержало игроков, возложив ответственность на национальную команду.

Примечательно, что после возвращения из сборной спортсмены выступали за «Зальцбург». Также они играли в матче Лиги чемпионов против московского «Локомотива» (3:1).

Ранее Роман Широков назвал ситуацию в «Локомотиве» полным провалом.