Плющенко отреагировал на решение Косторной сняться с чемпионата России

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на решение российской фигуристки Алены Косторной сняться с чемпионата России по фигурному катанию, передает «RT на русском».

По словам Плющенко, Косторная переболела коронавирусом, вышла на лед за неделю до чемпионата России, но тренироваться ей оказалось очень тяжело.

«Врачи стоят на том, что не нужно форсировать подготовку. Такие вещи после вирусных инфекций могут быть чреваты осложнениями, после которых можно закончить карьеру», — добавил он.

Напомним, что чемпионат России пройдет с 24 по 27 декабря в Челябинске.

Ранее сообщалось, что Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию.