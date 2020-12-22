РПЛ выдвинула Гинера и Федуна в состав исполкома РФС

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Российская премьер-лига (РПЛ) выдвинула президента московского ЦСКА Евгения Гинера и владельца московского «Спартака» Леонида Федуна в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, помимо Гинера и Федуна в состав исполкома РФС будут выдвинуты владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, владелец «Сочи» Борис Ротенберг-старший, глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков и глава совета директоров московского «Динамо» Юрий Соловьев.

Отметим, что в исполком пройдут три кандидата.

Выборы пройдут в феврале 2021 года.

Ранее комментатор назвал имя следующего главного тренера ЦСКА.