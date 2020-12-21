В словах тренера «Сочи» Бородина не нашли оскорбления Тедеско

Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал конфликт главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско и тренера «Сочи» Бородина, случившийся по ходу матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, специальная комиссия, расследовавшая реплики представителя черноморского клуба по ходу первого тайма игры «Сочи» — «Спартак», не нашла в них ни признаков расовой ненависти, ни националистического уклона.

Также отмечается, что на прошлом заседании КДК была запрошена дополнительная информация по поводу случившегося.

Ранее сообщалось, что спортивный директор Фиорентины» Даниэле Праде высказался о перспективе подписания контракта с нападающим московского «Спартака» Александром Кокориным.