Тренер «Сочи» Федотов допустил возможность подписания Кокорина в аренду

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов допустил возможность подписания нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в аренду на оставшуюся часть сезона-2020/21. Об этом сообщает канал «Радио Маяк» на YouTube.

По его словам, в предстоящее зимнее трансферное окно черноморский клуб планирует подписать одного или двух игроков в качестве усиления.

Также специалист отметил, что прощался с 29-летним форвардом летом с мыслью о его возможном отъезде в зарубежный клуб.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о главном тренере московского «Спартака» Доменико Тедеско.