«Аталанта» хочет приобрести Влашича
Карен Саркисян
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Бергамская «Аталанта» хочет приобрести полузащитника московского ЦСКА Никола Влашича, сообщает Calcio Atalanta.
По информации источника, «Аталанта» рассматривает Влашича как потенциальную замену нападающему Алехандро Гомесу.
Напомним, что у Гомеса произошел конфликт с главным тренером бергамского клуба Джан Пьером Гасперини.
В нынешнем сезоне полузащитник ЦСКА провел 21 матч, забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Влашич признан лучшим футболистом России 2020 года.