Биатлонист Гараничев рассказал о падении в масс-старте

Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал о падении в масс-старте на этапе Кубка мира в Хохфильцине.

Напомним, россиянин занял 21-е место.

Перед четвертой стрельбой Гараничев упал. Он отметил, что сломал крюк винтовки.

«Понял на изготовке, что винтовка смотрит вниз. Пришлось немного дополнительно прижимать ее к себе, удерживать винтовку несколько нестандартно. Первым выстрелом промазал, но потом отстрелял без ошибок», — передает слова Гараничева «Матч ТВ».



Ранее российские биатлонисты обновили антирекорд по гонкам без медалей.