Тренер «Аталанты» отметил вклад Миранчука в победу над «Ромой»

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини прокомментировал разгромную победу своей команды над «Ромой» в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу. Об этом сообщает Football Italia.

По его словам, российский полузащитник Алексей Миранчук показал хорошую игру, чем позволил расширить обойму клуба большим количеством качественных футболистов.

Также специалист отказался комментировать конфликт с Алехандро Гомесом, который близок к уходу в предстоящее зимнее трансферное окно.

Ранее полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мыслями о взаимоотношениях с владельцем клуба Борисом Ротенбергом.