Российские лыжницы завоевали серебро в командном спринте на этапе КМ
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали серебро в командном спринте на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Дрездене.
Первое место заняли швейцарки Лаурин ван дер Граф и Надин Фандрих. Замкнули тройку сильнейших Эва Уревц и Анамария Лампич.
Стоит отметить, что вторая российская команда, за которую выступали Татьяна Сорина и Христина Мацокина, заняла десятое место.
Ранее Ступак завоевала серебро в гонке на десять километров.