Российские лыжницы завоевали серебро в командном спринте на этапе КМ

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали серебро в командном спринте на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Дрездене.

Первое место заняли швейцарки Лаурин ван дер Граф и Надин Фандрих. Замкнули тройку сильнейших Эва Уревц и Анамария Лампич.

Стоит отметить, что вторая российская команда, за которую выступали Татьяна Сорина и Христина Мацокина, заняла десятое место.



Ранее Ступак завоевала серебро в гонке на десять километров.