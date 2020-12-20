Экс-наставник «Спартака» раскритиковал Кокорина за отъезд на Мальдивы

Экс-наставник московского «Спартака» Дмитрий Гунько раскритиковал игрока красно-белых Александра Кокорина за отъезд на Мальдивы, передает «СЭ».

Специалист отметил, что, если Кокорин проигнорировал требования команды и уехал отдыхать, то это нарушение контрактных обязательств.

«Думаю, со стороны клуба последует определенная реакция. И со стороны форварда это тоже сигнал отношения к команде. Его могут продать или отдать в аренду», — сказал Гунько.

Также Гунько отметил, что игрок может играть за «Сочи», но не против «Спартака» или петербургского «Зенита».

Ранее в «Сочи» отреагировали на возможное возвращение Кокорина.