Российская чемпионка мира по тяжелой атлетике подозревается в допинговом нарушении

Пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике Татьяна Каширина временно отстранена от соревнований, сообщает ТАСС.

Отмечается, что она подозревается в нарушении антидопинговых правил.

Основанием для отстранения спортсменки стали данные из московской антидопинговой лаборатории, которая содержит базы данных допинг-проб спортсменов с 2012 по 2015 год. Каширина не стала комментировать данную ситуацию.



Ранее Алексей Ягудин эмоционально отреагировал на отстранение российских спортсменов.