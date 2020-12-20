Российская чемпионка мира по тяжелой атлетике подозревается в допинговом нарушении
Андрей Черников
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Пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике Татьяна Каширина временно отстранена от соревнований, сообщает ТАСС.
Отмечается, что она подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Основанием для отстранения спортсменки стали данные из московской антидопинговой лаборатории, которая содержит базы данных допинг-проб спортсменов с 2012 по 2015 год. Каширина не стала комментировать данную ситуацию.
Ранее Алексей Ягудин эмоционально отреагировал на отстранение российских спортсменов.