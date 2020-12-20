Альварес ответил на вопрос о третьем бое с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что готов провести третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает Boxing News.

«Третий бой с Головкиным? Я ни от кого не бегу и уже доказывал это. Хочу завоевать все пояса в моей весовой категории. Не имеет значения, с кем мне придется подраться», --сказал Альварес.

Напомним, 20 декабря мексиканец одолел британца Каллума Смита.



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