Россия обыграла Чехию на Кубке Первого канала
Анастасия Мартыненко
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Сборная России одолела национальную команду Чехии во втором матче в рамках Кубка Первого канала.
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу российских хоккеистов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
В составе российской национальной команды заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко и Максим Мамин, оформивший в этом поединке дубль. Гол сборной Чехии записал на свой счет Лукаш Седлак.
Ранее сообщалось, что оглашен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Чехией.
Кубок Первого канала. 2-й матч
Россия — Чехия — 4:1
1:0 — Бурдасов (Саморуков, Ожиганов), 06:55;
2:0 — Кузьменко (Морозов), 09:44;
2:1 — Седлак (Ленц, Скленичка), 15:15;
3:1 — Мамин (Марченко, Чибисов), 40:50;
4:1 — Мамин, 57:08.