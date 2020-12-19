Навка: вся Европа сидит на допинге

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка обвинила европейских спортсменов в употреблении допинга.

В эфире радиостанции «Комсомольская правда» Навка сказала, что фигуристы во всем мире не употребляют запрещенные препараты, ведь они не помогут вестибулярному аппарату собраться, сделать сложные элементы.



«Мы знали, что вся Европа сидит на допинге. Про другие виды спорта рассказывали, что кто-то — астматики, кто-то — еще что-то. Они себе это вписывают, и официально принимают допинг», — добавила Навка.



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