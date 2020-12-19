Головкин одолел Шеремету и защитил чемпионский титул

Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над Камилом Шереметой на боксерском вечере в Голливуде.

Поединок продлился до седьмого раунда, когда Головкин отправил своего соперника в нокдаун в четвертый раз. После этого рефери был вынужден остановить бой.

Головкин защитил титул чемпиона мира по версии IBF в весовой категории до 72,6 кг.

Таким образом, у 38-летнего казахстанца 41 победа (35 нокаутом), одно поражение, одна ничья. У 31-летнего поляка 21 победа (5 нокаутом) и одно поражение.

Ранее сообщалось, что названы дата и место следующего боя боксера Ковалева.