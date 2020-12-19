Головкин одолел Шеремету и защитил чемпионский титул
Виктория Алексеева
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Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над Камилом Шереметой на боксерском вечере в Голливуде.
Поединок продлился до седьмого раунда, когда Головкин отправил своего соперника в нокдаун в четвертый раз. После этого рефери был вынужден остановить бой.
Головкин защитил титул чемпиона мира по версии IBF в весовой категории до 72,6 кг.
Таким образом, у 38-летнего казахстанца 41 победа (35 нокаутом), одно поражение, одна ничья. У 31-летнего поляка 21 победа (5 нокаутом) и одно поражение.
Ранее сообщалось, что названы дата и место следующего боя боксера Ковалева.