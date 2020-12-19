Стрельбу Мироновой и Казакевич назвали безобразной

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал российских биатлонисток после спринта на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене, передает Sport24.

Сборная России не смогла завоевать медали в 35-й гонке подряд. Евгения Павлова стала 18-й, Анастасия Гореева — 23-й, Татьяна Акимова — 32-й, Светлана Миронова — 38-й, Ульяна Кайшева — 46-й, а Ирина Казакевич — 59-й.

«Но так безобразно, как стреляют две выдающиеся екатеринбургские спортсменки, Миронова и Казакевич, я поражаюсь. Кто их учил стрелять вообще? Не понимаю. От старта к старту все хуже, тем более в таких хороших условиях», — заявил Васильев.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России не смог объяснить причину срывов Мироновой.