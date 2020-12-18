«Спартак» запрашивал у «Фиорентины» €15 млн за Кокорина

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин в прошедшее летнее трансферное окно мог перейти в итальянскую «Фиорентину». Об этом в беседе со Sport24 заявил агент игрока Тимофей Бердышев.

По его словам, столичный клуб хотел выручить за 29-летнего форварда €15 млн, однако руководство «фиалок» посчитало данную сумму завышенной.

Отмечается, что флорентийцы не оставляют попыток заполучить Кокорина в свои ряды и намерены в январе снова попробовать заключить с ним контракт.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин улетел на Мальдивы.