Радимов предсказал чемпионство «Зенита» по итогам нынешнего сезона РПЛ

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о перспективах своей команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, после победы над московским «Спартаком» со счетом 3:1, подопечным Сергея Семака уже ничто не помешает в третий раз подряд завоевать чемпионский титул.

Также Радимов заявил, что если столичная команда в весенней части турнира продолжит также невзрачно играть, то выпадет из медальной тройки и усложнит задачу попадания в еврокубки.

Ранее сообщалось, что защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).