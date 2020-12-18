Рианчо прокомментировал новость о том, что Сетьен может возглавить «Спартак»
Андрей Черников
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Экс-тренер московского «Спартака» прокомментировал новость о том, что Кике Сетьен может возглавить красно-белых, передает Sport24.
«Сетьен хорошо проработал в Испании в последние годы. Он сделал себе имя, у него есть опыт. Считаю, что он может работать в любой команде Европы. «Спартак» не исключение», — сказал Рианчо.
Напомним, Сетьен в 2020 году возглавлял каталонскую «Барселону».
Ранее Сетьен подал в суд на «Барселону».