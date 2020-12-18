Боец MMA Малыхин оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ
Андрей Черников
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Боец смешанных единоборств (MMA) Анатолий Малыхин оценил шансы московского «Спартака» на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает RT.
«Какое место займет «Спартака» в этом сезоне? Хотелось бы быть в тройке. Думаю, это по силам. За чемпионство бороться будет тяжело», — сказал Малыхин.
В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают третье место, набрав 35 очков.
Ранее сообщалось о том, что Тедеско улетит в Германию 18 декабря.