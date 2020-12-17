«Почта России» готова потратить ₽7 млрд на аренду офиса на стадионе ЦСКА

«Почта России» готова потратить ₽7 млрд на аренду офиса на стадионе московского ЦСКА, сообщает АКМ.

По информации источника, предприятие заключило дополнительное соглашение к договору аренды, которое вносит изменения в арендную плату и увеличивает арендуемую площадь офисов, и общую арендуемую площадь объекта.

Напомним, что срок аренды офисов на стадионе ЦСКА составляет пять лет.

Сообщается, что заинтересованным лицом в совершении сделки является председатель совета директоров «Почты России» и московского ЦСКА Максим Орешкин.

Ранее ЦСКА обыграл «Ростов» в матче РПЛ.