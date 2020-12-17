Адвокат Родченкова раскритиковал CAS за слишком мягкое наказание для России

Джим Уолден, адвокат экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить срок отстранения российских спортсменов от международных стартов с четырех до двух лет.

«Решение CAS эффективно «разделить ребенка» бессмысленно и незаслуженно. CAS показал, что не хочет и не может бороться с давними и систематическими преступлениями России», — заявил Уолден New York Times.

Напомним, российские атлеты смогут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира без флага и гимна.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение CAS отстранить российских спортсменов.