Экс-игрок «Ахмата» рассказал о щедрости Кадырова

Экс-игрок грозненского «Ахмата» Артем Воронкин рассказал в Instagram любительской команды «Хайтэк» о щедрости главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Воронкин отметил, что после выхода команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ) некоторым игрокам по итогам матчей выдавали премии в виде автомобилей Toyota Land Cruiser 200, а тем кто отказывался от машин давали $100 тысяч.

Воронкин выступал за «Ахмат» с 2008 по 2009 год.



Ранее Мария Захарова жестко высказалась о санкциях США против «Ахмата».