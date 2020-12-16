Игрок ЦСКА Влашич может продолжить карьеру в «Аталанте»

Игрок московского ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в итальянской «Аталанте», передает Calcio Atalanta.

Отмечается, что клуб из Бергамо попытается заполучит хорвата, если из команды уйдет Алехандро Гомес, у которого случился конфликт с тренером Джан Пьеро Гасперини.

В текущем сезоне Влашич провел 21 матч, забив восемь мячей.



Ранее сообщалось о том, что Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Ювентусом».