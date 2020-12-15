Отец Месси прокомментировал информацию о переходе сына в «ПСЖ»
Андрей Черников
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Хорхе Месси, отец форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, прокомментировал информацию о том, что он вел переговоры о переходе сына во французский «ПСЖ», передает Goal.com.
«Это ложь. Еще одна выдумка. Я нахожусь в Аргентине с сентября. Это ложная информация», — сказал Месси-старший.
Напомним, Месси летом хотел покинуть «Барселону», но сине-гранатовые не отпустили его.
Ранее сообщалось о том, что сотрудникам магазина «ПСЖ» сообщили о трансфере Месси.