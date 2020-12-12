Лыжница Непряева выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Давосе
Вадим Балканов
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Российская лыжница Наталья Непряева выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Давосе в спринтерской гонке свободным стилем.
Победу одержала представительница США Роза Бреннан, преодолевшая дистанцию за 2 минуты 37 секунд.
Вторую строчку заняла Анамария Лампич из Словении, уступив сопернице менее одной секунды.
Напомним, что сборная Норвегии приняла решение не выступать на этапах Кубка мира вплоть до предстоящего мирового первенства, объясняя свое решение неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире.
Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о своем перформансе в прямом эфире «Матч ТВ», где он стоял с прожеванной перчаткой во рту.