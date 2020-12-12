Матч «Сочи» — «Спартак» начнется с минуты молчания в память о Гафте
Антон Борисов
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Матч 18-го тура чемпионата России между «Сочи» и московским «Спартаком» начнется с минуты молчания в память о народном артисте РСФСР Валентине Гафте, сообщается на странице Российской премьер-лиги (РПЛ) в Twitter.
Актер и болельщик красно-белых скончался 12 декабря в возрасте 85 лет.
Встреча между «Сочи» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Фишт» 12 декабря. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 16.30 мск.
Ранее «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Гафта.