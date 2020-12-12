Сборная России по хоккею объявила состав на молодежный чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на молодежный чемпионат мира. Список из 25 игроков опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА, Санкт-Петербург), Артур Ахтямов («Ак Барс», Казань), Всеволод Скотников (ЦСКА, Москва);

Защитники: Роман Бычков («Локомотив», Ярославль), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба — СКА, Санкт-Петербург), Артемий Князев («Ак Барс», Казань), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», Уфа), Даниил Чайка (ЦСКА, Москва), Семен Чистяков («Авангард», Омск).

Форварды: Михаил Абрамов («Викториавилл», QMJHL), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба — «Салават Юлаев», Уфа), Егор Афанасьев (ЦСКА, Москва), Захар Бардаков («Витязь», Подольск), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард», Омск), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все — СКА, Санкт-Петербург), Василий Пономарев («Шавиниган», QMJHL), Илья Сафонов («Ак Барс», Казань), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA).

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Эдмонтоне с 26 декабря по 5 января.

Ранее глава ФХР Владислав Третьяк огласил задачу для сборной России на молодежном чемпионате мира.