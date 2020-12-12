Заслуженный тренер России Нина Мозер порассуждала о переносе чемпионата России по фигурному катанию, передает «СЭ».

«Конечно, если рассуждать, то было бы правильнее перенести. Следующий международный турнир — чемпионат мира в марте, если он состоится», — сказала Мозер.

Также она отметила, что часто сталкивается с организационными вопросами, а перенос подобного турнира — это титаническое действие, которое очень сложно совершить.



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