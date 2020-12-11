Газизов — об увольнении из «Спартака»: к этому все шло

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал свое увольнение из клуба. Об этом сообщает Sport24.

По его словам решение, принятое руководством, не было спонтанным.

«Назвать конкретный момент было бы неправильно, это произошло не одним днем. Это зрело, к этому все шло. Я пытался абстрагироваться и честно продолжать работать на все сто и больше процентов. Ничем не выдал это. Но понял, что дальше сложно, что надо отойти.

Это был большой опыт для меня. Я стал только сильнее», — сказал Газизов.

Ранее стали известны имена претендентов на приз The Best от Международной федерации футбола (ФИФА).