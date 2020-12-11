Польховский назвал причину провала в женском спринте на этапе КМ в Австрии

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал причину провала в женском спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

По его словам, спортсменки не смогли уверенно пройти огневые рубежи.

«По группам разницы нет никакой, трасса великолепная что для первой, что для четвертой группы. Лыжи работали нормально, мы видели это на выкате.

Девушки не смогли справиться со стрельбой. Даже с одним промахом некоторые спортсменки могли бы бороться за медаль», — сказал специалист в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону повторила антирекорд по числу гонок подряд без медалей.