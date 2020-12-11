Добровинский будет представлять интересы избитого Широковым судьи

Известный адвокат Александр Добровинский заявил, что будет представлять интересы арбитра Никиты Данченкова.

10 августа во время любительского матча экс-игрок сборной России Роман Широков избил судью, который показал ему красную карточку. Рефери был доставлен в больницу с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью.

«Почему решил взяться за дело? То, что произошло — ужасно, надо понять, как выходить из этой ситуации. Широков признал свою вину, посмотрим, что будет дальше», — цитирует Добровинского «Чемпионат.com».

Адвокат заявил, что его заинтересовала сила удара футболиста.

«Прочел, что самый сильный удар в нашей стране был у Халка, 125 км/ч. Если бы удар пришелся в висок, наверное, это было бы другая история», — сказал известный юрист.

Добровинский добавил, что 11 декабря будет допрос свидетелей.

Ранее сообщалось, что суд по делу Широкова вновь перенесен.