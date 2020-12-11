Обладатель Кубка Гагарина Артем Чернов умер в возрасте 38 лет

Экс-форвард московского «Динамо» и уфимского «Салавата Юлаева» Артем Чернов умер в возрасте 38 лет. Об этом сообщила жена бывшего хоккеиста Кирилла Кольцова Светлана.

«Друзья мои! Сегодня произошло большое горе, мы потеряли близкого друга нашей семьи, спортсмена, бывшего юлаевца Артема Чернова. Сердце разрывается от боли, но все, что мы сейчас можем сделать — это помолиться», — написала Кольцова в Instagram.

Чернов выступал за новокузнецкий «Металлург», омский «Авангард», московский «Спартак», ХК МВД, «Динамо», нижегородское «Торпедо», екатеринбургский «Автомобилист», мытищинский «Атлант», уфимский «Салават Юлаев», нижнекамский «Нефтехимик» и подольский «Витязь». В составе бело-голубых он завоевал Кубок Гагарина 2012 года.

Ранее сообщалось, что бывший хоккеист Алексей Тезиков скончался в возрасте 42 лет.