Девушка игрока «Локомотива» призналась в лесбийском опыте

Аида Уразбахтина, девушка игрока московского «Локомотива» Владислава Игнатьева, призналась в Instagram в лесбийском опыте.

«Это было давно и по молодости. Просто я авантюристка еще та. Люблю все попробовать. Один раз живем», — написала Аида в сторис.

Также она добавила, что любит своего мужчину и о девушках не думает.



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