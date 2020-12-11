Девушка игрока «Локомотива» призналась в лесбийском опыте
Андрей Черников
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Аида Уразбахтина, девушка игрока московского «Локомотива» Владислава Игнатьева, призналась в Instagram в лесбийском опыте.
«Это было давно и по молодости. Просто я авантюристка еще та. Люблю все попробовать. Один раз живем», — написала Аида в сторис.
Также она добавила, что любит своего мужчину и о девушках не думает.
Ранее Илья Геркус оценил игру «Локомотива» в Лиге чемпионов.