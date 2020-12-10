В МИД России отреагировали на санкции США в отношении «Ахмата»
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о санкциях США в отношении футбольного клуба «Ахмат».
Ограничительные меры были введены в отношении физических и юридических лиц из России, связанных с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Санкциям также подверглись промоушен по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (ACA) и бойцовский клуб «Ахмат».
«Незаконные и глупые», — цитирует Захарову «Чемпионат.com».
Ранее представитель МИД высказалась о введении в силу «акта Родченкова».