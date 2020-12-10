Евсеев оценил игру «Локомотива» в Лиге чемпионов

Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев оценил игру московского «Локомотива» в Лиге чемпионов.

Подопечные Марко Николича заняли четвертое место в группе, набрав три очка.

«Результат в этой Лиге чемпионов неутешительный. Хотел сказать о молодых игроках, которые появились в команде. Красно-зеленые столкнулись с кадровыми проблемами, но было из кого выбирать», — написал Евсеев в Instagram.



Ранее Илья Геркус оценил игру «Локомотива» в Лиге чемпионов.