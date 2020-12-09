Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал расистский скандал в матче Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Истанбул Башакшехир» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча проходила в Париже и завершилась со счетом 5:1.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после игры прокомментировал расистский скандал в матче с «Истанбул Башакшехир», передает Goal.

По словам тренера, футболисты «Пари Сен-Жермен» приняли твердое решение и проявили солидарность с «Истанбул Башакшехир». Тухель отмечает, что в раздевалке парижского клуба было ясно, что футболисты хотят показать такую реакцию.

«Было необходимо, чтобы мы проявили эту солидарность», — добавил он.

Напомним, что резервный судья матча «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир» Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера турецкого клуба Пьера Вебо черным.

Футболисты «Истанбул Башакшехир» в знак протеста ушли с поля и отказались доигрывать игру.

Ранее сообщалось, что игроки «ПСЖ» и «Истанбула» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H. 6-й тур

«Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция) — «Истанбул Башакшехир» (Стамбул, Турция) — 5:1

Голы: 1:0 — Неймар, 21; 2:0 — Неймар, 38; 3:0 — Мбаппе, 42; 4:0 — Неймар, 50; 4:1 — Топал, 57; 5:1 — Мбаппе, 62.