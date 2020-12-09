Министерство спорта РФ рассматривает вопрос вакцинации спортсменов перед Олимпиадой

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что министерство совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) рассматривает вопрос вакцинации спортсменов и тренеров в преддверии Олимпийских игр в Токио, передает «Чемпионат.com».

Напомним, что Олимпийские игры в Токио должны состояться летом 2021 года.

По словам Матыцина, министерство спорта РФ очень внимательно изучает вопрос вакцинации спортсменов и тренеров. Министр спорта РФ отмечает, что совместно с ФМБА идет серьезная аналитическая работа.

«Мы сделаем все возможное, чтобы свести к минимуму риск заболевания», — сказал он после церемонии вручения Национальной спортивной премии.

Ранее сообщалось, что конькобежец Кулижников признан лучшим спортсменом России в 2020 году.