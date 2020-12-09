Бруно Фукс вернулся к тренировкам в общей группе ЦСКА

Защитник ЦСКА Бруно Фукс вернулся к тренировкам в общей группе московского клуба.

Напомним, что Фукс получил травму в матче шестого тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» (3:0).

«У нас хорошая новость. Бруно Фукс вернулся в общую группу! Но в Хорватию он не полетел, как и еще ряд игроков. В Загреб Гончаренко взял немного усеченный состав», — сообщает официальный Twitter ЦСКА.

Бруно Фукс перешел в ЦСКА из бразильского «Интернасионала» 25 августа. Сумма трансфера составила €8 млн. Защитник подписал с московским клубом контракт до 2025 года.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 10 декабря в Загребе. Начало — 23:00.

Ранее сообщалось, что игроки «ПСЖ» и «Истанбула» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов.