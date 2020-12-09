Гончаренко оценил игру белорусского нападающего ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру белорусского нападающего Ильи Шкурина перед матчем шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, передает официальный сайт московского клуба.

По словам тренера, Шкурин в последних матчах делал то, что должен делать нападающий — хорошо открывался, был там, где нужно. Гончаренко отмечает, что у ЦСКА еще есть Чалов и Гайч.

«Оценим их состояние и примем решение в день матча», — добавил он.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 10 декабря в Загребе. Начало — 23:00.

Ранее сообщалось, что игроки «ПСЖ» и «Истанбула» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов.