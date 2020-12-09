Гончаренко оценил игру белорусского нападающего ЦСКА
Карен Саркисян
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру белорусского нападающего Ильи Шкурина перед матчем шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, передает официальный сайт московского клуба.
По словам тренера, Шкурин в последних матчах делал то, что должен делать нападающий — хорошо открывался, был там, где нужно. Гончаренко отмечает, что у ЦСКА еще есть Чалов и Гайч.
«Оценим их состояние и примем решение в день матча», — добавил он.
Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 10 декабря в Загребе. Начало — 23:00.
Ранее сообщалось, что игроки «ПСЖ» и «Истанбула» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов.